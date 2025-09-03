15:14  03 сентября
03 сентября 2025, 22:17

На Черкащине судили женщину, которая "продавала" должность в СБУ

03 сентября 2025, 22:17
Иллюстративное фото
В Черкасской области получила приговор женщина, которая "торговала" трудоустройством в СБУ. Такую услугу она предложила своему знакомому

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, своему знакомому женщина предлагала трудоустроиться в органы Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области за 1500-2000 долларов США или в СБУ в городе Киеве за 5000 долларов.

"Клиент" должен был подготовить документы (копию паспорта, идентификационного кода и диплома по образованию с приложением, а также рукописную автобиографию), сложить их в папку и положить туда деньги.

Сначала мужчина передал документы с 8500 гривен. Позже он добавил автобиографию и заплатил еще 600 долларов. Уже во время второй передачи средств женщину задержали правоохранители.

Женщина официально была безработной, имела средне-специальное образование. Неизвестно, работала ли она в СБУ когда-нибудь. На этапе следствия говорилось, что мужчина хотел купить такую должность, чтобы уклониться от мобилизации.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили адвоката, продававшего "должности". Он предложил клиентам трудоустройство на предприятиях, где они могли получить бронирование от мобилизации.

