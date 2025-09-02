Фото: полиция Закарпатской области

Полиция Рахова сообщила о подозрении водителю пассажирского автобуса, который сбил 20-летнего местного жителя и покинул место ДТП

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 22:30 на улице Мира. Пассажирский автобус двигался без пассажиров после завершения рейса, когда совершил наезд на пешехода. Водитель не оказал помощи пострадавшему и уехал с места происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Автобус сбил пешехода на улице Мира

20-летний пешеход был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сейчас он находится на стационарном лечении.

Правоохранители оперативно установили личность водителя. Им оказался 31-летний житель Рахова, который признал свою вину. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование и готовятся материалы для направления дела в суд.

