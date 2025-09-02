В Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера

иллюстративное фото: из открытых источников

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Преступление произошло 28 июля в городе Почаево. Тело погибшего, 69-летнего местного жителя обнаружили его соседи неподалеку от дома. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.

Правоохранители установили личность, причастную к убийству. Им оказался 54-летний житель Почаева.

Как выяснили следователи, накануне преступления подозреваемый пришел в дом потерпевшего. Там между мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и нанес хозяину несколько смертельных ударов.

