В Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера
Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Преступление произошло 28 июля в городе Почаево. Тело погибшего, 69-летнего местного жителя обнаружили его соседи неподалеку от дома. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.
Правоохранители установили личность, причастную к убийству. Им оказался 54-летний житель Почаева.
Как выяснили следователи, накануне преступления подозреваемый пришел в дом потерпевшего. Там между мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник схватил нож и нанес хозяину несколько смертельных ударов.
