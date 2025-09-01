14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 13:59

Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія

01 вересня 2025, 13:59
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці наразі не мають підтверджених даних про спільників підозрюваного у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія

Про це правоохоронці повідомили на брифінгу, передає RegioNews.

Водночас, як заявили представники поліції на брифінгу, жодну з версій не відкидають, зокрема – можливий російський слід.

"У країні триває війна. Ворог різними підступними, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такими проявами, як убивство Парубія. Ми маємо один одного підтримувати та надавати правоохоронцям інформацію. Ми реагуємо на всі повідомлення", – заявили правоохоронці.

Наразі, за даними слідства, підозрюваний – мешканець Львова, без постійного місця роботи. Слідчі перевіряють інформацію, що він намагався втекти за кордон. Його мотиви поки не розголошують, наголошуючи, що це питання ще в роботі.

Також відомо, що ні Парубій, ні його родина не зверталися до правоохоронців із проханням про охорону.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки, що може свідчити про заздалегідь продуманий план убивства.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного злочинця. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство слідство Андрій Парубій версии правоохоронні органи вбивство Парубія
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 13:18
Підозрюваному у вбивстві ексспікера Ради Андрія Парубія повідомлено про підозру
01 вересня 2025, 12:12
Оприлюднені перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
01 вересня 2025, 10:17
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
01 вересня 2025, 14:33
Зʼявилися ексклюзивні деталі вбивства ексглави ВР Андрія Парубія, – ЗМІ Львівщини
01 вересня 2025, 14:30
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 14:28
На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
01 вересня 2025, 14:15
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель
01 вересня 2025, 14:01
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 13:34
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 13:18
На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
01 вересня 2025, 13:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »