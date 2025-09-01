Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія

Скриншот із відео

Правоохоронці наразі не мають підтверджених даних про спільників підозрюваного у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія

Про це правоохоронці повідомили на брифінгу, передає RegioNews.

Водночас, як заявили представники поліції на брифінгу, жодну з версій не відкидають, зокрема – можливий російський слід.

"У країні триває війна. Ворог різними підступними, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такими проявами, як убивство Парубія. Ми маємо один одного підтримувати та надавати правоохоронцям інформацію. Ми реагуємо на всі повідомлення", – заявили правоохоронці.

Наразі, за даними слідства, підозрюваний – мешканець Львова, без постійного місця роботи. Слідчі перевіряють інформацію, що він намагався втекти за кордон. Його мотиви поки не розголошують, наголошуючи, що це питання ще в роботі.

Також відомо, що ні Парубій, ні його родина не зверталися до правоохоронців із проханням про охорону.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки, що може свідчити про заздалегідь продуманий план убивства.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного злочинця. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

