09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 09:39

Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують

28 серпня 2025, 09:39
Читайте также на русском языке
фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi
Читайте также
на русском языке

Російські війська завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який 28 серпня мав вирушити з Києва до Харкова

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

За його словами, удар було нанесено саме по цивільному пасажирському транспорту. Попри атаку, УЗ не скасовує рейси – на маршрут вийдуть інші пасажирські вагони, зокрема й ті, що нещодавно надійшли з заводу.

"Життя людей збережено. Черговий персонал вчасно відвели в укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв. Вплив на рухомий склад мінімізовано завдяки професійним та швидким діям працівників", – зазначив Перцовський.

Як відомо, після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця рейси атака російська армія інтерсіті поїзд Харків Київ
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня 2025, 10:26
Дисципліна через страх: ВР підтримала жорсткі санкції для військових
28 серпня 2025, 10:19
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків
28 серпня 2025, 10:14
У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото
28 серпня 2025, 09:56
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
28 серпня 2025, 09:25
Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
28 серпня 2025, 08:59
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
28 серпня 2025, 08:44
8 загиблих внаслідок удару по Києву – Зеленський закликає світ реагувати
28 серпня 2025, 08:25
Україна нарешті має посла в США: чому це важливо
28 серпня 2025, 08:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »