Росіяни вдарили по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків: рейси не скасовують

фото: Facebook/Oleksandr Pertsovskyi

Російські війська завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який 28 серпня мав вирушити з Києва до Харкова

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, передає RegioNews.

За його словами, удар було нанесено саме по цивільному пасажирському транспорту. Попри атаку, УЗ не скасовує рейси – на маршрут вийдуть інші пасажирські вагони, зокрема й ті, що нещодавно надійшли з заводу.

"Життя людей збережено. Черговий персонал вчасно відвели в укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв. Вплив на рухомий склад мінімізовано завдяки професійним та швидким діям працівників", – зазначив Перцовський.

Як відомо, після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.