Винниччина без света: в результате обстрелов обесточено 29 населенных пунктов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Винницкой области. В результате попаданий без электроснабжения остались около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах

Об этом сообщила заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

По ее словам, также зафиксированы повреждения жилых домов.

Сейчас на местах работают все соответствующие службы, проводятся аварийно-восстановительные работы. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, накануне в результате вражеской атаки беспилотников в Новгород-Северском районе Черниговской области 51 населенный пункт остался без электроснабжения.

Как известно в ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку дронами по гражданской инфраструктуре Украины. Под ударами оказались объекты энергетики и газотранспортной системы в шести областях – Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожье.