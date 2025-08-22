Фото: Facebook.com/zahidnuy.kordon

Об этом идет речь в законопроекте на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Граждане, которые попытаются выехать из Украины вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов, рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключения на срок до трех лет.

Документ также относится к призывникам, военнообязанным и резервистам. Если они превысят разрешенный срок пребывания за границей во время военного положения, они могут быть наказаны штрафом от 3,4 до 5,1 тыс. грн или заключением на срок от трех до пяти лет. В то же время, законопроект предлагает механизм избежания наказания: те, кто добровольно вернется в Украину в течение трех месяцев и сообщит о правонарушении до вручения подозрения, могут быть освобождены от ответственности.

Отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение приграничной инфраструктуры. За такие действия граждане могут получить ограничение свободы или заключение на срок до трех лет.

На законопроект уже отреагировал депутат Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что его автор, министер Юлия Свириденко, предлагает "длительное заключение за попытку побега", при этом отметив, что ее родственник проживает за границей. Депутат выразил сомнение в поддержке документа большинством в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, на должность главы АРМА назначена Ярослава Максименко после увольнения Елены Думы. Народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на ряд фактов из ее биографии и деклараций.