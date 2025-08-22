11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 11:43

До 170 тыс. грн штрафа или 3 года тюрьмы: новый законопроект относительно незаконного пересечения границы

22 августа 2025, 11:43
Фото: Facebook.com/zahidnuy.kordon
Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы

Об этом идет речь в законопроекте на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Граждане, которые попытаются выехать из Украины вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов, рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключения на срок до трех лет.

Документ также относится к призывникам, военнообязанным и резервистам. Если они превысят разрешенный срок пребывания за границей во время военного положения, они могут быть наказаны штрафом от 3,4 до 5,1 тыс. грн или заключением на срок от трех до пяти лет. В то же время, законопроект предлагает механизм избежания наказания: те, кто добровольно вернется в Украину в течение трех месяцев и сообщит о правонарушении до вручения подозрения, могут быть освобождены от ответственности.

Отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение приграничной инфраструктуры. За такие действия граждане могут получить ограничение свободы или заключение на срок до трех лет.

На законопроект уже отреагировал депутат Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что его автор, министер Юлия Свириденко, предлагает "длительное заключение за попытку побега", при этом отметив, что ее родственник проживает за границей. Депутат выразил сомнение в поддержке документа большинством в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, на должность главы АРМА назначена Ярослава Максименко после увольнения Елены Думы. Народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на ряд фактов из ее биографии и деклараций.

Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов
22 августа 2025, 10:57
Жителя Киевщины, убившего 10-летнюю девочку, окончательно приговорили к пожизненному
22 августа 2025, 02:55
В Раде зарегистрировали законопроект об изменении административных границ Днепропетровщины
21 августа 2025, 14:25
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
