Киевский апелляционный суд поддержал приговор суда первой инстанции, которым жителя Киевщины приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство 10-летнего ребенка и покушение на жизнь другого человека

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Ужасное преступление произошло еще в 2016 году. Находясь под действием алкоголя и наркотиков, мужчина схватил ребенка, перекрыл ему доступ к воздуху, а когда он потерял сознание – утопил в канале и скрыл тело. Перед этим он во время ссоры ранил ножом мужчину, пытавшегося защитить девочку.

Судебный процесс по этому делу длился почти десять лет. Обвинительный акт неоднократно возвращали прокурору, изменялась подсудность, терялись вещественные доказательства, дело снимали с рассмотрения из-за отсутствия коллегии судей.

Несмотря на затягивание, прокуратура последовательно настаивала на строжайшем наказании. В марте 2025 года суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Даже в ходе судебного процесса злоумышленник демонстрировал цинизм, утверждая, что не считает свои действия преступлением. Известно, что раньше у него были судимости, а находясь в СИЗО, он продолжал совершать правонарушения – от сбыта наркотиков в больших размерах до предоставления взяток.

Осужденный и его защитник пытались оспорить приговор, однако апелляционный суд оставил их жалобы без удовлетворения. Приговор о пожизненном заключении вступил в законную силу.

Напомним, апелляционный суд в Киеве ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилование и разбой. Пожизненное заключение было назначено 38-летнему злоумышленнику.