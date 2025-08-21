10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 10:40

Есть бизнес в оккупированном Крыму: после увольнения Елены Думы на должность главы АРМА назначили Ярославу Максименко

21 августа 2025, 10:40
фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на назначение Ярославы Максименко исполняющей обязанности главы Агентства по розыску и менеджменту активов

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в публикации для Телеграмм-канала, передает RegioNews.

Он обратил внимание на ряд фактов из ее биографии и деклараций.

По словам парламентария, Максименко считается учредителем общества с ограниченной ответственностью "КРЫМПРОЕКТ-СЕРВИС", зарегистрированного в оккупированном Крыму. Хотя предприятие было создано еще в 2011 году, процесс его ликвидации начали только в 2020-м и до сих пор не завершили.

"Поэтому возникает вопрос, как человек, имеющий официальный бизнес в Крыму, мог пройти все проверки и занимать должность… а сейчас стать исполняющим обязанности главы АРМА?", - написал Гончаренко.

Депутат также напомнил, что Максименко ранее работала в Министерстве экономики, где возглавляла департамент политики собственности и санкций в период, когда министерством руководила Юлия Свириденко, нынешняя премьер-министр Украины. Кроме того, она являлась советницей бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, которому НАБУ и САП в 2023 году объявили подозрение в создании преступной организации и хищении средств государственных предприятий.

Алексей Гончаренко говорит о "большом количестве совпадений"

Согласно информации Гончаренко, в 2022 году Максименко вошла в наблюдательный совет АО "Одесский припортовый завод" и временно выполняла функции руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания". Эти предприятия упоминаются в уголовных производствах, связанных с деятельностью окружения Сенниченко.

Отдельно нардеп обратил внимание на финансовую часть декларации должностного лица.

"В декларации за 2024 год указано, что Максименко получила 40 380 грн социальных выплат, в том числе выплаты ВПЛ. При том что ее зарплата за год на государственной должности была 1 034 394 грн", - подчеркнул он.

Подытоживая, Гончаренко отметил, что нынешняя глава АРМА:

  • имеет бизнес в Крыму;

  • фигурировала в окружении экс-главы ФГИУ Сенниченко;

  • была привлечена к руководству предприятий, ставших объектом расследований НАБУ и САП.

Нардепы задают вопрос о ее биографии и бизнесе

"Очень много интересных совпадений", – резюмировал депутат.

бизнес Крым Алексей Гончаренко АРМА Ярослава Максименко
21 августа 2025
