11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 10:57

Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов

22 августа 2025, 10:57
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области полиция совместно с пограничниками и СБУ задержала группу местных жителей, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Среди фигурантов – 23-летний и 21-летний жители приграничного района. За 11 тысяч евро они обещали военнообязанным беспрепятственное пересечение государственной границы.

Схема работала так: клиентов сначала доставляли автомобилем в село Богдан, дальше - мотоциклом до границы, после чего мужчины попадали в Румынию пешком через горы.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем", когда те же сопровождали дежурного клиента.

В ходе обыска изъяты наличные деньги, авто, мотоцикл и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

По факту возбуждения возбуждено уголовное производство. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются – полиция устанавливает возможных соучастников.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили злоумышленников, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных за границу. За 5 тысяч долларов они предлагали мужчине помощь в бегстве в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Ранее на Харьковщине мобилизовали полицейского, который пытался вывезти уклоняющегося за границу. В Нацполиции начато служебное расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Карпаты горы уклонение от мобилизации военнообязанные война мобилизация
В Киевской области задержали мужчину, который получил 10 тыс. долларов за "помощь" с воинским учетом
21 августа 2025, 16:57
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Киеве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки
22 августа 2025, 12:25
В Донецкой области военный руководитель организовал фиктивные выплаты подчиненным на 2 млн грн
22 августа 2025, 12:13
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
22 августа 2025, 11:54
До 170 тыс. грн штрафа или 3 года тюрьмы: новый законопроект относительно незаконного пересечения границы
22 августа 2025, 11:43
Товар на 12 млн грн: на Киевщине группа дельцов сбывала поддельные сигареты известных брендов
22 августа 2025, 11:38
С 1 октября школьники получат "собственную валюту" в образовательном приложении "Мрія"
22 августа 2025, 11:10
На Днепропетровщине суд вернул из аренды 22 гектара заповедной земли
22 августа 2025, 10:45
Россия запустила более полусотни БПЛА: как отработала ПВО
22 августа 2025, 10:37
Сотрудника НАБУ и его отца разоблачили в незаконных сделках с РФ: новые детали по делу
22 августа 2025, 10:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »