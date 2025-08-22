Побег через Карпаты: полиция на Закарпатье задержала "гидов" уклонистов

Фото: Национальная полиция

В Закарпатской области полиция совместно с пограничниками и СБУ задержала группу местных жителей, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Среди фигурантов – 23-летний и 21-летний жители приграничного района. За 11 тысяч евро они обещали военнообязанным беспрепятственное пересечение государственной границы.

Схема работала так: клиентов сначала доставляли автомобилем в село Богдан, дальше - мотоциклом до границы, после чего мужчины попадали в Румынию пешком через горы.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем", когда те же сопровождали дежурного клиента.

В ходе обыска изъяты наличные деньги, авто, мотоцикл и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

По факту возбуждения возбуждено уголовное производство. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются – полиция устанавливает возможных соучастников.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили злоумышленников, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных за границу. За 5 тысяч долларов они предлагали мужчине помощь в бегстве в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Ранее на Харьковщине мобилизовали полицейского, который пытался вывезти уклоняющегося за границу. В Нацполиции начато служебное расследование.