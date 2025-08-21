Фото: иллюстративное

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Документ предусматривает внесение изменений в границы региона так, чтобы часть населенных пунктов Донбасса, в частности Славянск и Краматорск, была отнесена в Днепропетровскую и Харьковскую области.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет именно об изменениях административных границ, а не о передаче территорий или их "отдаче". Другими словами, эти города и села больше не будут формально принадлежать Донецкой и Луганской областях, но остаются частью Украины.

Законопроект пока является лишь инициативой и не приобрел статус закона. Он нуждается в обсуждении, доработке и принятии Верховной Радой. В документе также прописаны механизмы согласования изменений с местными органами власти и организациями, осуществляющими администрирование на этих территориях.

Ранее сообщалось, по данным сервиса DeepState, противник продвинулся на отдельных участках границ Днепропетровской области. Новые данные отображаются на обновленной карте боевых действий.