11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 14:25

В Раде зарегистрировали законопроект об изменении административных границ Днепропетровщины

21 августа 2025, 14:25
Фото: иллюстративное
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить административные границы Днепропетровской области

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Документ предусматривает внесение изменений в границы региона так, чтобы часть населенных пунктов Донбасса, в частности Славянск и Краматорск, была отнесена в Днепропетровскую и Харьковскую области.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет именно об изменениях административных границ, а не о передаче территорий или их "отдаче". Другими словами, эти города и села больше не будут формально принадлежать Донецкой и Луганской областях, но остаются частью Украины.

Законопроект пока является лишь инициативой и не приобрел статус закона. Он нуждается в обсуждении, доработке и принятии Верховной Радой. В документе также прописаны механизмы согласования изменений с местными органами власти и организациями, осуществляющими администрирование на этих территориях.

Ранее сообщалось, по данным сервиса DeepState, противник продвинулся на отдельных участках границ Днепропетровской области. Новые данные отображаются на обновленной карте боевых действий.

законопроект Донецкая область Днепропетровская область Луганская область область границы
21 августа 2025
