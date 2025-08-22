09:35  22 серпня
22 серпня 2025, 11:43

До 170 тис. грн штрафу або 3 роки тюрми: новий законопроєкт щодо незаконного перетину кордону

22 серпня 2025, 11:43
Фото: Верховна Рада України
Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону

Про це йдеться в законопроєкті на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Громадяни, які спробують виїхати з України поза пунктами пропуску або з використанням підроблених документів, ризикують отримати штраф до 170 тис. грн або ув’язнення на термін до трьох років.

Документ також стосується призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо вони перевищать дозволений строк перебування за кордоном під час воєнного стану, їх можуть покарати штрафом від 3,4 до 5,1 тис. грн або ув’язненням на термін від трьох до п’яти років. Водночас законопроєкт пропонує механізм уникнення покарання: ті, хто добровільно повернеться в Україну протягом трьох місяців та повідомить про правопорушення до вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Окремо передбачено відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії громадяни можуть отримати обмеження волі або ув’язнення на термін до трьох років.

На законопроєкт вже відреагував депутат Олексій Гончаренко. Він підкреслив, що його авторка, міністерка Юлія Свириденко, пропонує "тривале ув’язнення за спробу втечі", при цьому зазначивши, що її родич проживає за кордоном. Депутат висловив сумнів щодо підтримки документа більшістю у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, на посаду голови АРМА призначили Ярославу Максименко після звільнення Олени Думи. Народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на низку фактів з її біографії та декларацій.

