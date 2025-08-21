Украинские силы ударили по ключевым военным объектам в РФ – Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что этот объект является одним из ключевых поставщиков горючего для вооруженных сил РФ с резервуарами общим объемом более 210 тысяч кубических метров. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель была поражена.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ атаковали состав БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. Сообщается о точном попадании и взрывах в районе цели.

Кроме того, зафиксировано попадание в базу горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Пока результаты огневого поражения уточняются.

В Генштабе подчеркивают, что такие операции являются частью комплексных действий по снижению наступательного потенциала врага, усложнению логистики и давлению на военную инфраструктуру России.

Напомним, недавно беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки" в Крыму. По предварительным данным, полностью уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три бомбардировщика Су-24.

