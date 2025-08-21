11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 13:50

Украинские силы ударили по ключевым военным объектам в РФ – Генштаб

21 августа 2025, 13:50
Фото: Генштаб ВСУ
В ночь на 21 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области России

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что этот объект является одним из ключевых поставщиков горючего для вооруженных сил РФ с резервуарами общим объемом более 210 тысяч кубических метров. Зафиксированы многочисленные взрывы. Цель была поражена.

Также подразделения Сил специальных операций ВСУ атаковали состав БПЛА и логистический хаб во временно оккупированном Донецке. Сообщается о точном попадании и взрывах в районе цели.

Кроме того, зафиксировано попадание в базу горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Воронежской области РФ. Пока результаты огневого поражения уточняются.

В Генштабе подчеркивают, что такие операции являются частью комплексных действий по снижению наступательного потенциала врага, усложнению логистики и давлению на военную инфраструктуру России.

Напомним, недавно беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки" в Крыму. По предварительным данным, полностью уничтожен многоцелевой истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Также поражены три бомбардировщика Су-24.

Читайте также: Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
