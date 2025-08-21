11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 13:50

Українські сили вдарили по ключових військових об'єктах у РФ – Генштаб

21 серпня 2025, 13:50
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що цей об'єкт є одним із ключових постачальників пального для збройних сил РФ, з резервуарами загальним обсягом понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль було вражено.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували склад БпЛА та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється про точне влучання та вибухи в районі цілі.

Крім того, зафіксовано влучання в базу пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

У Генштабі наголошують, такі операції є частиною комплексних дій зі зниження наступального потенціалу ворога, ускладнення логістики та тиску на військову інфраструктуру Росії.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки" в Криму. За попередніми даними, повністю знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три бомбардувальники Су-24.

Читайте також: Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибух окупанти ЗСУ Генштаб склади БПЛА російська армія
За добу ЗСУ ліквідували 830 росіян та 41 ворожу артсистему
21 серпня 2025, 07:12
Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
20 серпня 2025, 08:56
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
21 серпня 2025, 15:15
Зʼявилися нові фото ракети "Фламінго": як виглядає українська далекобійна зброя
21 серпня 2025, 15:01
Рекордний конкурс: 130 кандидатів на участь в Антарктичній експедиції-2026
21 серпня 2025, 14:44
500 доларів за гарантований вступ до навчального закладу: у Дніпрі службовцю повідомили про підозру
21 серпня 2025, 14:38
Вибори в умовах війни: страх влади чи турбота про громадян
21 серпня 2025, 14:30
У Раді зареєстрували законопроєкт про зміну адміністративних кордонів Дніпропетровщини
21 серпня 2025, 14:25
В Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік"
21 серпня 2025, 13:56
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »