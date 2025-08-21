Українські сили вдарили по ключових військових об'єктах у РФ – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 серпня Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що цей об'єкт є одним із ключових постачальників пального для збройних сил РФ, з резервуарами загальним обсягом понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль було вражено.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували склад БпЛА та логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється про точне влучання та вибухи в районі цілі.

Крім того, зафіксовано влучання в базу пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

У Генштабі наголошують, такі операції є частиною комплексних дій зі зниження наступального потенціалу ворога, ускладнення логістики та тиску на військову інфраструктуру Росії.

Нагадаємо, нещодавно безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки" в Криму. За попередніми даними, повністю знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три бомбардувальники Су-24.

