За прошедшие сутки, 20 августа, Силы обороны Украины уничтожили 830 российских захватчиков, пять боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему врага и 114 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.08.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Луганской области. После взрывов вспыхнул мощный пожар.