Иллюстративное фото: из открытых источников

Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия начала применять новый дрон с LTE-связью и возможностью удаленного управления

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

На портале War&Sanctions в разделе "Компоненты в оружии" опубликовали 3D-модель, описание составляющих и компоненты этого БпЛА.

Дрон может выполнять функции разведывательного или ударного, а также применяться как ложная цель перегрузки украинской ПВО. Он оборудован камерой и двумя LTE-модемами, позволяющими передавать видео в режиме реального времени или в записи, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера (при изменении угла обзора) и дистанционное управление позволяют оператору наводить аппарат на цель по принципу FPV-дронов.

Конструктивно беспилотник выполнен в форме "дельта-крыла", подобного Shahed-131 (Герань-1), но несколько меньшего размера. Навигация обеспечивается помехоустойчивой системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

По данным ГУР, почти половина комплектующих из Китая – это модули связи, миникомпьютер, регулятор питания и кварцевый генератор.

Двигатель DLE расположен в носовой части корпуса, что делает дрон наиболее похожим на боражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala Group.

