Карта: understandingwar.org

Российские войска вели наступательные действия в Запорожской области, однако продвижения не достигли

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжили наступательные действия на востоке и западе Запорожской области, однако подтвержденных успехов не имеют.

По данным Института изучения войны, 18-19 августа оккупанты атаковали юго-западнее Орехова возле Нестерянки, а также западнее города – вблизи Новоандреевки, Степногорска, Плавней и Каменского.

Напомним, в течение 19 августа Силы обороны Украины уничтожили 920 российских захватчиков, один танк, четыре боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем врага.