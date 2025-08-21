Фото: иллюстративное

Об этом сообщает первая леди страны Елена Зеленская, передает RegioNews.

44% несовершеннолетних имеют признаки посттравматического стрессового расстройства. Это расстройство, возникающее после пережитых травматических событий, сопровождается тревожными симптомами и требует внимания специалистов.

К основным проявлениям ПТСР относятся повторяющиеся воспоминания или кошмары, постоянная тревога, раздражительность, а также проблемы со сном и концентрацией. Дети нередко избегают ситуаций, напоминающих им о пережитом или испытывающих эмоциональную отстраненность. Психологи подчеркивают, что своевременная поддержка и работа с такими состояниями имеют решающее значение для развития ребенка.

Вместе с этим, исследования в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" свидетельствует, что почти половина украинцев (47%) отмечают высокий уровень стресса. В то же время, отцовство становится определенным защитным фактором, ведь помогает оставаться более устойчивыми к психологическим вызовам.

Эксперты также обращают внимание на любопытную тенденцию. Несмотря на войну и постоянные воздушные тревоги, для детей чаще серьезным стрессом остаются обучение и экзамены. Это говорит о том, что в повседневной жизни они продолжают сталкиваться с теми же переживаниями, что и до войны, но в условиях дополнительной психологической нагрузки.

