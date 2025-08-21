11:50  21 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительница будет находиться под стражей
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 12:48

В Украине почти у половины детей фиксируют признаки ПТСР, - Елена Зеленская

21 августа 2025, 12:48
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Зафиксирована тревожная тенденция психологического состояния детей

Об этом сообщает первая леди страны Елена Зеленская, передает RegioNews.

44% несовершеннолетних имеют признаки посттравматического стрессового расстройства. Это расстройство, возникающее после пережитых травматических событий, сопровождается тревожными симптомами и требует внимания специалистов.

К основным проявлениям ПТСР относятся повторяющиеся воспоминания или кошмары, постоянная тревога, раздражительность, а также проблемы со сном и концентрацией. Дети нередко избегают ситуаций, напоминающих им о пережитом или испытывающих эмоциональную отстраненность. Психологи подчеркивают, что своевременная поддержка и работа с такими состояниями имеют решающее значение для развития ребенка.

Вместе с этим, исследования в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" свидетельствует, что почти половина украинцев (47%) отмечают высокий уровень стресса. В то же время, отцовство становится определенным защитным фактором, ведь помогает оставаться более устойчивыми к психологическим вызовам.

Эксперты также обращают внимание на любопытную тенденцию. Несмотря на войну и постоянные воздушные тревоги, для детей чаще серьезным стрессом остаются обучение и экзамены. Это говорит о том, что в повседневной жизни они продолжают сталкиваться с теми же переживаниями, что и до войны, но в условиях дополнительной психологической нагрузки.

Ранее сообщалось, почти половина украинцев испытывает высокий уровень стресса. Исследование также показало, что для детей самым большим источником тревоги остаются обучение и экзамены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПТСР дети стресс тревога война Украина здоровье Елена Зеленская семья
Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46
Утренняя атака на Луцк: пострадала 48-летняя женщина
21 августа 2025, 11:56
Лечение гепатита С: когда и куда доставят более 19 тысяч курсов терапии
21 августа 2025, 11:54
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
10 тысяч долларов за тайное оставление службы без последствий: в Одесской области разоблачили чиновника ТЦК
21 августа 2025, 13:33
Опасная находка в лесу: на Полтавщине обезвредили боевую часть ракеты
21 августа 2025, 13:29
На Виннитчине двое мужчин хотели преодолеть Днестр, чтобы добраться до Молдовы
21 августа 2025, 13:20
В Житомирской области чиновник горсовета требовал 100 грн за каждый кубометр заготовленной древесины
21 августа 2025, 13:13
Обстрел Херсона: один погибший, пятеро раненых, в их числе полицейские
21 августа 2025, 13:10
В Киевской области водитель Tesla спровоцировал ДТП с мотоциклом: есть пострадавший
21 августа 2025, 12:56
Зеленский опроверг вероятность оккупации всего Донбасса до конца года
21 августа 2025, 12:46
Ко Дню Независимости Нацбанк выпустит обновленную банкноту 20 грн с надписью: "Слава Україні!"
21 августа 2025, 12:30
Это не война на уничтожение: почему Украина выстоит
21 августа 2025, 12:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »