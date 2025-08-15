17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 19:59

Почти половина украинцев имеют высокий уровень стресса

15 августа 2025, 19:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Около 50% украинцев имеют высокий уровень стресса, и дети больше нервничают из-за обучения

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках программы ментального здоровья "Ты как?", сообщила глава Координационного центра по психическому здоровью Кабинета министров Оксана Збитнева в эфире "Единых новостей", передает RegioNews.

По ее словам, 47% наших сограждан испытывают высокий уровень стресса. В то же время 73% имеют очень хороший показатель адаптивности – они научились жить в новой реальности и выполнять ежедневные задачи.

Наиболее уязвимыми категориями, говорит эксперт, являются дети, подростки и молодежь.

"46% детей отмечают, что экзамены, нагрузки в школе или университете являются более высоким стрессовым фактором, чем тревоги или ракетные обстрелы", - отметила она.

Недавнее исследование показало, что каждый второй украинский студент нуждается в психологической помощи. Кроме того, почти у каждого третьего преподавателя есть признаки скрытого выгорания.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области
15 августа 2025, 21:12
В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн
15 августа 2025, 20:48
Россияне атаковали Запорожскую область дроном: ранен
15 августа 2025, 20:45
Обстрелы Днепропетровщины: возникли пожары, есть погибший
15 августа 2025, 20:35
Выходные в Украине будут жаркими
15 августа 2025, 20:14
Полицейские задержали 22-летнего мужчину, поджегшего квартиру в Одессе
15 августа 2025, 19:29
В Закарпатье пассажирские вагоны сошли с рельсов: что известно
15 августа 2025, 19:25
Беседа Трамп-Лукашенко: что это значит
15 августа 2025, 19:15
К 10 годам тюрьмы приговорили коллаборантов, которые проводили фейковый референдум в Херсонской области
15 августа 2025, 18:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
