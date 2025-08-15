Почти половина украинцев имеют высокий уровень стресса

иллюстративное фото: из открытых источников

Около 50% украинцев имеют высокий уровень стресса, и дети больше нервничают из-за обучения

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках программы ментального здоровья "Ты как?", сообщила глава Координационного центра по психическому здоровью Кабинета министров Оксана Збитнева в эфире "Единых новостей", передает RegioNews.

По ее словам, 47% наших сограждан испытывают высокий уровень стресса. В то же время 73% имеют очень хороший показатель адаптивности – они научились жить в новой реальности и выполнять ежедневные задачи.

Наиболее уязвимыми категориями, говорит эксперт, являются дети, подростки и молодежь.

"46% детей отмечают, что экзамены, нагрузки в школе или университете являются более высоким стрессовым фактором, чем тревоги или ракетные обстрелы", - отметила она.

Недавнее исследование показало, что каждый второй украинский студент нуждается в психологической помощи. Кроме того, почти у каждого третьего преподавателя есть признаки скрытого выгорания.