Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По словам Зеленского, для полной оккупации Донбасса врагу понадобится еще около четырех лет.

В ходе встречи с журналистами глава государства напомнил, что к началу полномасштабной войны РФ оккупировала весь Крым и треть Донецкой области, а с начала боевых действий россияне захватили еще примерно треть региона. В целом сейчас под контролем окупантов находится около 67-69% Донецкой области.

"Рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, – это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что Россия не сможет удержать захваченные участки в Сумской области и в ближайшие месяцы оккупанты будут вытеснены оттуда.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию временно захваченных территорий, а также выразил уверенность, что враг не сможет полностью контролировать Харьковщину и не получит ключевых территорий Николаевщины.

Напомним, по данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.