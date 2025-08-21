Утренняя атака на Луцк: пострадала 48-летняя женщина

Фото: ГСЧС Волыни

В Луцке во время утренней вражеской атаки обломками стекла была травмирована 48-летняя женщина. Пострадавшая находилась в магазине одного из пригородных деревень, когда получила ранения руки, ноги и спины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщину срочно госпитализировали.

Известно, что она является матерью спасателя, который в этот день нес службу в областном центре.

Здание магазина получило незначительные повреждения.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.