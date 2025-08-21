11:50  21 августа
21 августа 2025, 11:54

Лечение гепатита С: когда и куда доставят более 19 тысяч курсов терапии

21 августа 2025, 11:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине идет поставка лекарственных средств для лечения вирусного гепатита С для взрослых и детей от 12 лет. К концу сентября в регионы страны развезут более 19 тысяч трехмесячных курсов противовирусной терапии

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Речь идет о препаратах, содержащих комбинацию действующих веществ софосбувира/велпатасвира (400 мг/100 мг). Они эффективно ингибируют размножение вируса в организме и позволяют полностью вылечиться более 90% пациентов.

Стандартный курс лечения длится 12 или 24 нед.

Общий объем поставки составляет около 1,6 миллиона таблеток (19 356 полных курсов лечения).

Лекарство закупило ГП "Медицинские закупки Украины" за государственные средства 2024 года на сумму более 124 миллионов гривен.

В течение июля уже доставлено более 60% всей партии. В ближайшие недели дополнительные поставки поступят в Днепропетровскую, Донецкую, Закарпатскую, Запорожскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Тернопольскую, Херсонскую и Черновицкую области.

Справка: Вирусный гепатит С – это инфекционное заболевание, которое поражает печень и передается через кровь. Болезнь оказывает влияние на физическое и эмоциональное состояние человека и может угрожать жизни. Современные противовирусные средства прямого действия позволяют полностью излечить болезнь.

Как известно, недавно в Украине состоялась Неделя борьбы с вирусными гепатитами, направленная на повышение осведомленности об этих заболеваниях, а также профилактику, диагностику и лечение.

Напомним, в мае в Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам. Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок.

