11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 12:48

В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська

21 серпня 2025, 12:48
Фото: ілюстративне
Зафіксовано тривожну тенденцію щодо психологічного стану дітей

Про це повідомляє перша леді країни Олена Зеленська, передає RegioNews.

44% неповнолітніх мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Це розлад, що виникає після пережитих травматичних подій, супроводжується тривожними симптомами і потребує уваги фахівців.

До основних проявів ПТСР належать повторювані спогади або кошмари, постійна тривога, дратівливість, а також проблеми зі сном і концентрацією. Діти нерідко уникають ситуацій, що нагадують їм про пережите, або відчувають емоційну відстороненість. Психологи підкреслюють, що своєчасна підтримка та робота з такими станами мають вирішальне значення для подальшого розвитку дитини.

Разом із цим, дослідження в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" свідчить: майже половина українців (47%) відзначають високий рівень стресу. Водночас батьківство стає певним захисним фактором, адже допомагає залишатися більш стійкими до психологічних викликів.

Експерти також звертають увагу на цікаву тенденцію. Попри війну та постійні повітряні тривоги, для дітей часто серйозним стресом залишаються навчання та іспити. Це свідчить, що у повсякденному житті вони продовжують зіштовхуватися з тими ж переживаннями, що й до війни, але в умовах додаткового психологічного навантаження.

Раніше повідомлялося, майже половина українців відчуває високий рівень стресу. Дослідження також показало, що для дітей найбільшим джерелом тривоги залишаються навчання та іспити.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
