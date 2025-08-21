Фото: ілюстративне

Про це повідомляє перша леді країни Олена Зеленська, передає RegioNews.

44% неповнолітніх мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Це розлад, що виникає після пережитих травматичних подій, супроводжується тривожними симптомами і потребує уваги фахівців.

До основних проявів ПТСР належать повторювані спогади або кошмари, постійна тривога, дратівливість, а також проблеми зі сном і концентрацією. Діти нерідко уникають ситуацій, що нагадують їм про пережите, або відчувають емоційну відстороненість. Психологи підкреслюють, що своєчасна підтримка та робота з такими станами мають вирішальне значення для подальшого розвитку дитини.

Разом із цим, дослідження в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" свідчить: майже половина українців (47%) відзначають високий рівень стресу. Водночас батьківство стає певним захисним фактором, адже допомагає залишатися більш стійкими до психологічних викликів.

Експерти також звертають увагу на цікаву тенденцію. Попри війну та постійні повітряні тривоги, для дітей часто серйозним стресом залишаються навчання та іспити. Це свідчить, що у повсякденному житті вони продовжують зіштовхуватися з тими ж переживаннями, що й до війни, але в умовах додаткового психологічного навантаження.

