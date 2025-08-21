01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
В Запорожье целый двор в центре стал свалкой
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
Россия атаковала дронами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами: под ударом запад Украины

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр", запускавшиеся из акватории Черного моря и стратегической авиации. Воздушная тревога объявлялась в большинстве регионов страны

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Атака началась вечером 20 августа. Группы дронов запускали по разным направлениям, вероятной главной целью первоначально был Киев. Однако уже около полуночи Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" двигаются по разным направлениям, охватывая север, центр и запад страны.

В частности, дроны были зафиксированы над Черниговщиной, Киевщиной, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой. Часть дронов направлялась вглубь западных областей.

В столице раздавались взрывы, работала ПВО. Также сообщалось о взрывах в Чернигове.

Около 03:00 Воздушные силы зафиксировали подъем в воздух российских самолетов МиГ-31К, с которых были запущены аэробалистические ракеты "Кинжал". Их направление – Ровенская область, где впоследствии раздались взрывы.

Параллельно Россия осуществила запуск крылатых ракет из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы сообщали о пусках "Калибров", а воздушные силы фиксировали пролет ракет над Херсонщиной в направлении центральных и западных областей.

Основным направлением удара этой ночью стали западные регионы. Взрывы были слышны во Львове, Луцке, Ровно, а также в Мукачево (Закарпатье).

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил по меньшей мере три взрыва в городе.

Напомним, в ночь на 20 августа российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 93 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

