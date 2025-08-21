Фото: YouTube

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о присутствии НАТО в Украине. По его словам, РФ не поддержит такую идею

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что он обращается к "безмозглому галльскому петуху". Возможно, он намекает на президента Франции Эммануэля Макрона. Медведев заявил, что тот поддерживает идею отправки войск на территорию Украины.

"Было четко заявлено: НИКАКИХ войск НАТО как миротворцев. Россия не примет таких "гарантий безопасности". Но охрипшая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника", - говорит бывший президент РФ.

Напомним, ранее в CNN говорили, что российский диктатор Путин сейчас не готов ко встрече с президентом Украины Зеленским и не планирует это делать в ближайшее время. Предполагается, что на новые переговоры Кремль может отправить делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым.