Польша не будет отправлять свои войска в Украину

иллюстративное фото: из открытых источников

На фоне разговоров об иностранной военной миссии в Украине позиция Польши остается неизменной – она не будет отправлять своих военных

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на многие месяцы", – заявил он.

По мнению министра, это не только позиция власти, но и большинства поляков.

В то же время Косиняк-Камыш добавил, что тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в так называемой "коалиции решительных".

Как сообщалось, Польша может передать Украине несколько истребителей до конца 2025 года. Речь идет о советских самолетах МиГ-29.