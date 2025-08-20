12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 17:49

Польша не будет отправлять свои войска в Украину

20 августа 2025, 17:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На фоне разговоров об иностранной военной миссии в Украине позиция Польши остается неизменной – она не будет отправлять своих военных

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на многие месяцы", – заявил он.

По мнению министра, это не только позиция власти, но и большинства поляков.

В то же время Косиняк-Камыш добавил, что тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в так называемой "коалиции решительных".

Как сообщалось, Польша может передать Украине несколько истребителей до конца 2025 года. Речь идет о советских самолетах МиГ-29.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Украина войска армия политика
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа 2025, 12:58
Путину доверять нельзя: в ЕС хотят продолжить давление на российскую экономику
20 августа 2025, 02:40
Генсек НАТО заявил о новых гарантиях безопасности для Украины после встречи в США
19 августа 2025, 09:47
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы
20 августа 2025, 18:35
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN
20 августа 2025, 18:16
1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать
20 августа 2025, 17:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »