01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
00:30  21 августа
В Запорожье целый двор в центре стал свалкой
12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 02:00

Стало известно, какие гарантии безопасности Италия предлагает для Украины

21 августа 2025, 02:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В СМИ рассказали об идее, которую продвигает премьер-министр Италии по гарантиям для Украины. Это аналог 5 статьи НАТО, однако без фактического членства в Альянсе

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Иностранные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что Джорджия Мелони предлагает гарантии безопасности для Украины в варианте "НАТО-лайт". Это не соответствует полностью пятой статье НАТО. То есть без коллективной обороны. Однако это обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения.

Идея премьера Италии включает предоставление Украине "скорую и устойчивую оборонную поддержку", экономическую помощь, а также санкции против РФ.

Напомним, ранее высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас говорила, что в вопросе выполнения обязательств на диктатора Путина полагаться нельзя. Поэтому ЕС будет продолжать оказывать давление на российскую экономику: уже в сентябре ожидается новый пакет санкций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война переговоры
Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN
20 августа 2025, 18:16
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Россия нанесла ракетный удар по Мукачеву: более десятка пострадавших
21 августа 2025, 07:32
Россияне нанесли два удара по Запорожью: повреждена промышленная инфраструктура
21 августа 2025, 07:24
За сутки ВСУ ликвидировали 830 россиян и 41 вражескую артсистему
21 августа 2025, 07:12
Россия атаковала дронами, "Кинжалами" и крылатыми ракетами: под ударом запад Украины
21 августа 2025, 07:07
"Говорил, что он – самая большая звезда": продюсер рассказал, как Олег Винник боялся нападений в первые дни полномасштабной войны
21 августа 2025, 02:50
Британия наложила санкции на криптосети, работающие с РФ
21 августа 2025, 02:30
Певица Солоха родила сына
21 августа 2025, 01:40
Ведущая Лидия Таран призналась, общается ли с бывшим мужчиной, уехавшим из Украины
21 августа 2025, 01:20
У Путина высказались против войск НАТО в Украине
21 августа 2025, 00:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »