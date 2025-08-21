Иллюстративное фото

В СМИ рассказали об идее, которую продвигает премьер-министр Италии по гарантиям для Украины. Это аналог 5 статьи НАТО, однако без фактического членства в Альянсе

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Иностранные СМИ со ссылкой на свои источники рассказали, что Джорджия Мелони предлагает гарантии безопасности для Украины в варианте "НАТО-лайт". Это не соответствует полностью пятой статье НАТО. То есть без коллективной обороны. Однако это обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения.

Идея премьера Италии включает предоставление Украине "скорую и устойчивую оборонную поддержку", экономическую помощь, а также санкции против РФ.

Напомним, ранее высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас говорила, что в вопросе выполнения обязательств на диктатора Путина полагаться нельзя. Поэтому ЕС будет продолжать оказывать давление на российскую экономику: уже в сентябре ожидается новый пакет санкций.