Росія атакувала дронами, "Кинджалами" та крилатими ракетами: під ударом захід України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 21 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр", які запускалися з акваторії Чорного моря та зі стратегічної авіації. Повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів країни

Про це інформує РБК-Україна, передає RegioNews.

Атака розпочалась увечері 20 серпня. Групи дронів запускали з різних напрямків, імовірною головною ціллю спочатку був Київ. Проте вже близько опівночі Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються в різних напрямках, охоплюючи північ, центр і захід країни.

Зокрема, дрони були зафіксовані над Чернігівщиною, Київщиною, Вінниччиною, Черкащиною, Житомирщиною, Рівненщиною та Хмельниччиною. Частина дронів прямувала вглиб західних областей.

У столиці лунали вибухи, працювала ППО. Також повідомлялося про вибухи в Чернігові.

Близько 03:00 Повітряні сили зафіксували підйом у повітря російських літаків МіГ-31К, з яких були запущені аеробалістичні ракети "Кинджал". Їхній напрямок – Рівненська область, де згодом пролунали вибухи.

Паралельно Росія здійснила запуск крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали повідомляли про пуски "Калібрів", а Повітряні сили фіксували проліт ракет над Херсонщиною в напрямку центральних та західних областей.

Основним напрямком удару цієї ночі стали західні регіони. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, а також у Мукачеві (Закарпаття).

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив щонайменше три вибухи в місті.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.