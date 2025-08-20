Россияне ночью запустили по Украине два "Искандера" и 93 дрона: есть попадание на 20 локациях
В ночь на 20 августа российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 93 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, подразделения ПВО, РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских дрона Shahed и беспилотников-имитаторов на севере и востоке страны.
Зафиксированы попадания ракеты и ударных БПЛА в 20 разных местах.
Напомним, ночью 20 августа российские военные нанесли массированный удар "Шахедами" по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки ранения получили 12 человек.
Ночью 20 августа Одесщина пережила очередную атаку вражеских ударных дронов. В Измаиле повреждены объект топливно-энергетической инфраструктуры и производственные помещения.