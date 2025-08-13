14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 21:56

В какую сумму обойдется родителям школьный набор для ребенка в этом году

13 августа 2025, 21:56
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Несмотря на окончание летних каникул, украинские родители уже готовятся к новому учебному году и задумываются о расходах на школьную канцелярию

Об этом сообщает "Киев24", передает RegioNews.

Эксперты отмечают, что экономическая ситуация в стране и повышенный спрос существенно повлияли на стоимость сборов в школу.

Средняя цена на школьный рюкзак в 2025 году составляет около 2500 гривен. При этом минимальный набор необходимых канцтоваров обойдется примерно в 1000 гривен. Самые дешевые позиции, такие как тетрадь на 12 листов, стоят от 12 гривен, а более дорогие - тетрадь на 96 листов уже около 101 гривны.

Карандаш можно приобрести за 4 гривны, набор цветных карандашей обойдется в 60 гривен, а шариковая ручка - 12 гривен. За ведение дневника придется заплатить примерно 300 гривен. Такой перечень позволяет родителям составить примерный бюджет для подготовки школьника к учебному году.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить стипендии для студентов. Правительство уже начало прорабатывать детали изменений, которые коснутся всех учебных заведений.

13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
