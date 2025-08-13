Фото: иллюстративное

Несмотря на окончание летних каникул, украинские родители уже готовятся к новому учебному году и задумываются о расходах на школьную канцелярию

Об этом сообщает "Киев24", передает RegioNews.

Эксперты отмечают, что экономическая ситуация в стране и повышенный спрос существенно повлияли на стоимость сборов в школу.

Средняя цена на школьный рюкзак в 2025 году составляет около 2500 гривен. При этом минимальный набор необходимых канцтоваров обойдется примерно в 1000 гривен. Самые дешевые позиции, такие как тетрадь на 12 листов, стоят от 12 гривен, а более дорогие - тетрадь на 96 листов уже около 101 гривны.

Карандаш можно приобрести за 4 гривны, набор цветных карандашей обойдется в 60 гривен, а шариковая ручка - 12 гривен. За ведение дневника придется заплатить примерно 300 гривен. Такой перечень позволяет родителям составить примерный бюджет для подготовки школьника к учебному году.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить стипендии для студентов. Правительство уже начало прорабатывать детали изменений, которые коснутся всех учебных заведений.