14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
13 августа 2025, 14:48

Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввезли 27 автомобилей: детали резонансного дела

13 августа 2025, 14:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили преступную схему, в которой фигуранты скрыли от таможенного контроля автомобилей почти на 5 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов три человека — житель Киева, женщина из Волыни и еще один киевлянин — ввозили в Украину авто. Они декларировали транспортные средства как гуманитарную помощь, чтобы уклониться от уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и НДС.

После этого машины продавали, а деньги распределяли между собой.

В общей сложности преступники незаконно ввезли 27 автомобилей на сумму почти 4,9 миллиона гривен.

Следователи сообщили всем трем участникам группы о подозрении по статьям, предусматривающим контрабанду и уклонение от уплаты налогов.

Суд избрал подозреваемым содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога, который они уже уплатили.

Напомним, еще в июле полиция Ровенщины разоблачила сделку с легковушками, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи, а впоследствии продавались как коммерческие. Было известно, что фигуранты дела завезли более десяти автомобилей, минуя уплату таможенных платежей почти на 2 млн. грн.

Украина таможня полиция контрабанда авто гуманитарная помощь Ровенская область
