12 августа 2025, 18:53

В Украине повысят стипендии для студентов

12 августа 2025, 18:53
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине планируется повысить стипендии для всех студентов. Это может произойти уже в следующем году

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодежь Тут!", сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы договорились с премьер-министром (Юлией Свириденко – ред.) и с министром финансов (Сергеем Марченко – ред.), чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - отметил он.

Зеленский также отметил, что Украина будет увеличивать поддержку всем, кто имеет "значительные результаты в учебе".

Напомним, мужчины массово поступают на аспирантуру во избежание мобилизации: в этом году подавляющее большинство (80%) поступающих в аспирантуру составляют мужчины.

