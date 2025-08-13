Фото: иллюстративное

В последнее время в Украине участились случаи телефонного мошенничества

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи, передает RegioNews.

Злоумышленники звонят гражданам и выдают себя за сотрудников мобильного оператора. Во время разговора они предлагают якобы подключить "дополнительные услуги" или перейти на "улучшенный" тариф. Затем мошенники просят набрать комбинацию цифр и символов на телефоне.

Цель таких действий - незаконный перенос номера на другую SIM-карту. В результате старая SIM-карта перестает работать, а злоумышленники получают доступ к номеру абонента. Это открывает им путь к банковским счетам, социальным сетям, мессенджерам и другим сервисам, которые связаны с номером телефона.

Эксперты советуют сразу прекращать разговор и сообщать о подозрительном звонке на горячую линию мобильного оператора. Если мошенник пытается связаться через мессенджеры, контакт следует заблокировать. Никогда не передавайте коды подтверждения, одноразовые пароли и данные банковских карт незнакомцам.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области 22-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они смогли выманить у нее более 40 тысяч гривен, использовав фейковую рекламу в мессенджере.