Фото: ілюстративне

Попри завершення літніх канікул, українські батьки вже готуються до нового навчального року і замислюються про витрати на шкільну канцелярію

Про це повідомляє "Київ24", передає RegioNews.

Експерти відзначають, що економічна ситуація в країні та підвищений попит суттєво вплинули на вартість зборів у школу.

Середня ціна на шкільний рюкзак у 2025 році становить близько 2500 гривень. При цьому мінімальний набір необхідних канцтоварів обійдеться приблизно у 1000 гривень. Найдешевші позиції, такі як зошит на 12 аркушів, коштують від 12 гривень, а дорожчі - зошит на 96 аркушів вже близько 101 гривні.

Олівець можна придбати за 4 гривні, набір кольорових олівців обійдеться у 60 гривень, а кулькова ручка - 12 гривень. Для ведення щоденника доведеться заплатити приблизно 300 гривень. Такий перелік дозволяє батькам скласти приблизний бюджет для підготовки школяра до навчального року.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують підвищити стипендії для студентів. Уряд уже почав опрацьовувати деталі змін, які стосуватимуться всіх навчальних закладів.