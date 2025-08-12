10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 14:46

Закрытая встреча Ермака со студентами как попытка властей смягчить критику НАБУ и САП

12 августа 2025, 14:46
Фото: Андрей Ермак/Экономическая правда
Закрытая встреча главы Офиса Президента со студентами выявила глубокие разногласия во взглядах относительно реформ антикоррупционных органов

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами трех ведущих вузов – Киевской школы экономики, Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.

Встреча оказалась непростой. Студенты не сдерживали критического настроя и задавали острые вопросы, что вызвало эмоциональные реакции со стороны Ермака. Ответы руководителя ОП отличались заметной эмоциональностью, что свидетельствует о напряженности в общении.

По словам участников, инициатива проведения этой встречи происходила непосредственно из Офиса Президента. Ответственные за работу с молодежью в ОП начали устанавливать контакты со студенческими организациями еще до голосования в Верховной Раде по поводу возвращения независимости НАБУ и САП.

Несмотря на попытки руководителя ОП объяснить позицию власти по отношению к антикоррупционным органам, студенты остались недовольными уклончивыми ответами и отсутствием конкретики. Эмоциональность реакций Ермака на острые вопросы и его склонность к отвлеченным размышлениям вместо прямых ответов лишь подчеркнули кризис доверия между властью и гражданским обществом.

Эта встреча, задуманная как способ сгладить негативный имидж после скандала с НАБУ и САП, скорее продемонстрировала неготовность власти к настоящему диалогу с критически настроенной молодежью и показала масштаб проблем в коммуникации между властью и обществом.

Что известно о скандале вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие скандального законопроекта №12414. Его критики считают, что документ существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП. В ответ в разных городах Украины начались акции протеста, к которым присоединились и украинцы за границей, в частности, в Чехии. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в тот же день.

Уже 24 июля глава государства внес в Верховную Раду новый законопроект, который должен усилить полномочия антикоррупционных органов. Этот документ стал ответом на критику закона №12414 со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза. 31 июля Верховная Рада поддержала законодательную инициативу №13533, возобновившую полномочия НАБУ и САП. За это решение проголосовал 331 народный депутат.

НАБУ Андрей Ермак Киев Офис президента САП законопроект студенты
