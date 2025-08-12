Из-за ревности — за решетку: в Киеве мужчина получил 7,5 лет за убийство знакомого

Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице осудили 34-летнего мужчину, который из-за ревности к сожительнице смертельно избил знакомого во время застолья. Приговор вынес Днепровский районный суд — злоумышленник проведет за решеткой 7 лет и 6 месяцев

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление произошло в июле прошлого года.

Потерпевший пригласил домой знакомую пару. Во время распития алкоголя между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в результате которого 48-летнего хозяина жестоко избили. От полученных травм он скончался.

После совершенного нападавший с подругой скрылся, но уже через сутки его задержали правоохранители.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. По собранным доказательствам правоохранители направили обвинительный акт в суд.

