Фото: Андрій Єрмак/Економічна правда

Про це повідомляє "Економічна правда", передає RegioNews.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 1 серпня провів закриту зустріч зі студентами трьох провідних вишів - Київської школи економіки, Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії.

Зустріч виявилася непростою. Студенти не стримували критичних настроїв і ставили гострі питання, що викликало емоційні реакції з боку Єрмака. Відповіді очільника ОП відзначалися помітною емоційністю, що свідчить про напруженість у спілкуванні.

За словами учасників, ініціатива проведення цієї зустрічі походила безпосередньо з Офісу Президента. Відповідальні за роботу з молоддю в ОП почали встановлювати контакти зі студентськими організаціями ще до голосування у Верховній Раді щодо повернення незалежності НАБУ та САП.

Попри спроби керівника ОП пояснити позицію влади щодо антикорупційних органів, студенти залишилися незадоволеними ухильними відповідями та відсутністю конкретики. Емоційність реакцій Єрмака на гострі питання та його схильність до абстрактних роздумів замість прямих відповідей лише підкреслили кризу довіри між владою та громадянським суспільством.

Ця зустріч, задумана як спосіб згладити негативний імідж після скандалу з НАБУ і САП, швидше продемонструвала неготовність влади до справжнього діалогу з критично налаштованою молоддю та показала масштаб проблем у комунікації між владою та суспільством.

Що відомо про скандал довкола НАБУ та САП

22 липня народні депутати підтримали ухвалення скандального законопроєкту №12414. Його критики вважають, що документ суттєво обмежує повноваження НАБУ і САП. У відповідь в різних містах України почалися акції протесту, до яких приєдналися і українці за кордоном, зокрема в Чехії. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон того ж дня.

Уже 24 липня глава держави вніс до Верховної Ради новий законопроєкт, який має посилити повноваження антикорупційних органів. Цей документ став відповіддю на критику закону №12414 з боку антикорупційної спільноти та Євросоюзу. 31 липня Верховна Рада підтримала законодавчу ініціативу №13533, що відновила повноваження НАБУ та САП. За це рішення проголосували 331 народний депутат.