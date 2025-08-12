Фото: иллюстративное

Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий, передает RegioNews.

Министерство образования и науки готовит введение так называемых национальных стипендий. Их размер планируется приравнять по меньшей мере к минимальной заработной плате. Это, по словам Винницкого, должно позволить студентам самостоятельно покрывать основные расходы на проживание.

В настоящее время базовая академическая стипендия в украинских вузах составляет около 2 100 грн., а повышенная – почти 3 000 грн. Предлагаемые изменения предусматривают рост выплат до примерно 8 000 грн для студентов, которые получат самые высокие баллы по результатам обучения. Повышение касается именно академических стипендий, а не социальных выплат.

По информации МОН, соответствующий законопроект уже находится на завершающей стадии рассмотрения в Верховной Раде. Если он будет принят, новые размеры стипендий могут заработать с начала следующего года.

