10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 13:59

В Киеве разоблачили нотариальную аферу: будут судить нотариуса и ее подругу

12 августа 2025, 13:59
Фото: Национальная полиция
Читайте також
В Киеве на скамье подсудимых окажутся частная нотариуска и ее подруга, подозреваемые в незаконном доступе к государственным реестрам и подделке документов

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews .

Следствие установило, что 39-летняя киевлянка, уехав за границу, не прекратила деятельность, а передала свои полномочия 45-летней безработной подруге. Она получила доступ к нотариальной конторе, логин и пароль от госреестров и осуществляла действия от имени нотариуса.

В течение полутора месяцев в Украине было совершено более 200 несанкционированных входов в реестры и внесены недостоверные данные о якобы совершенных нотариальных действиях.

Фигуранткам объявили подозрение за:

  • ч. 3 ст. 358 УК – подделка официальных документов,
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361 УК – организация и осуществление несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем во время действия военного положения.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с возможным запретом заниматься профессиональной деятельностью.

Напомним, в Киеве разоблачили нотариуса, помогавшую мошенникам подработать документы. Таким образом, женщина помогла мошенникам завладеть квартирой, которая должна была стать коммунальной собственностью (ведь мужчина не имел наследников).

Киев полиция нотариус подруги документы афера государственный реестр
