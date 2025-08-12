В Киеве разоблачили нотариальную аферу: будут судить нотариуса и ее подругу

Фото: Национальная полиция

В Киеве на скамье подсудимых окажутся частная нотариуска и ее подруга, подозреваемые в незаконном доступе к государственным реестрам и подделке документов

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews .

Следствие установило, что 39-летняя киевлянка, уехав за границу, не прекратила деятельность, а передала свои полномочия 45-летней безработной подруге. Она получила доступ к нотариальной конторе, логин и пароль от госреестров и осуществляла действия от имени нотариуса.

В течение полутора месяцев в Украине было совершено более 200 несанкционированных входов в реестры и внесены недостоверные данные о якобы совершенных нотариальных действиях.

Фигуранткам объявили подозрение за:

ч. 3 ст. 358 УК – подделка официальных документов,

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361 УК – организация и осуществление несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем во время действия военного положения.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с возможным запретом заниматься профессиональной деятельностью.

Напомним, в Киеве разоблачили нотариуса, помогавшую мошенникам подработать документы. Таким образом, женщина помогла мошенникам завладеть квартирой, которая должна была стать коммунальной собственностью (ведь мужчина не имел наследников).