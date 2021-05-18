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18 мая 2021, 21:14 3

Прокуратура Киева утверждает, что уже установила на коммунальных предприятиях столицы убытки на 43 млн грн

18 мая 2021, 21:14 3
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Фото из открытых источников
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Прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. По делам, по которым уже выдвинуты подозрения, убытки бюджету нанесены более чем на 43 млн грн

Об этом сообщил прокурор Киева Олег Кипер в интервью "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Прокурор столицы рассказал, что в уголовных производствах по фактам хищения бюджетных средств сейчас 11 подозреваемых, девять из которых - нынешние и бывшие сотрудники коммунальных предприятий.

По словам Кипера, в отдельных уголовных процессах речь идет не о прямом ущербе столичному бюджету, а о злоупотреблениях со стороны столичных чиновников при выдаче разрешительной документации, а также о нелегальных поборах с предпринимателей.

По результатам обысков в офисе КП "Спецжилфонд" сообщено о подозрении трем лицам - заместителю директора муниципального предприятия, бывшему заместителю этого самого предприятия, а также директору подрядной фирмы. Их подозревают в хищении 10,5 млн грн, которые выделялись из городского бюджета на строительство и реконструкцию инженерных сетей, - сказал Кипер.

Он уточнил, что семерым лицам сообщено о подозрении в производстве относительно хищений в департаменте соцполитики КГГА.

Среди подозреваемых - трое нынешних должностных лиц указанного департамента, в частности заместитель руководителя, а также четверо бывших работников, действиями которых нанесен ущерб на 13,5 млн грн при закупках медицинских средств, - добавил прокурор.

Также он сообщил, что о подозрении сообщено директору частного общества, "действиями которого столичному бюджету нанесен ущерб на 19,5 млн грн".

Как сообщалось, вчера Нацполиция пришла с обысками на Киевский электровагоноремонтный завод. Правоохранители расследуют хищение средств предприятия.

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На днях правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

обыски Киев прокуратура убытки коммунальные предприятия

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