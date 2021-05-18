Прокуратура Києва стверджує, що вже встановила на комунальних підприємствах столиці збитки на 43 млн грн

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Прокуратура Києва повідомила про підозру в розкраданні бюджетних коштів колишнім і нинішнім працівникам комунальних підприємств столиці. У справах, за якими вже висунуто підозри, збитки бюджету завдані на понад 43 млн грн

Про це повідомив прокурор Києва Олег Кіпер в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Прокурор столиці розповів, що в кримінальних провадженнях за фактами розкрадання бюджетних коштів наразі 11 підозрюваних, дев'ять з яких - нинішні й колишні співробітники комунальних підприємств.

За словами Кіпера, в окремих кримінальних провадженнях ідеться не про прямий збиток столичному бюджету, а про зловживання з боку столичних чиновників при видачі дозвільної документації, а також про нелегальні побори з підприємців.

За результатами обшуків в офісі КП "Спецжитлофонд" повідомлено про підозру трьом особам - заступнику директора комунального підприємства, колишньому заступнику цього самого підприємства, а також директору підрядної фірми. Їх підозрюють у розкраданні 10,5 млн грн, які виділялися з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж, - сказав Кіпер.

Він уточнив, що сімом особам повідомлено про підозру у провадженні щодо розкрадань у департаменті соцполітики КМДА.

Серед підозрюваних - троє нинішніх посадових осіб зазначеного департаменту, зокрема заступник керівника, а також четверо колишніх працівників, діями яких завдано збитків на 13,5 млн грн при закупівлях медичних засобів, - додав прокурор.

Також він повідомив, що про підозру повідомлено директору приватного товариства, "діями якого столичному бюджету завдано збитків на 19,5 млн грн".

Як повідомлялося, вчора Нацполіція прийшла з обшуками на Київський електровагоноремонтний завод. Правоохоронці розслідують розкрадання коштів підприємства.

14 травня ДБР зацікавилося "Житлоінвестбудом" та "Київським міським БТІ". Підозрюють зловживання службовим становищем екскерівником "Житлоінвестбуду — УКБ"

Днями правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.