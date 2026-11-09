07:48  09 ноября
Россияне ударили по центру Балаклеи на Харьковщине: трое пострадавших
08:13  09 ноября
Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе
10:39  09 ноября
В Броварах повредили 39 могил на кладбище: полиция ищет причастных
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2026, 11:50

Квартира, автомобиль на тещу и $48 тысяч: НАПК проверило чиновника Одесского ТЦК

09 ноября 2026, 11:50
Читайте також українською мовою
Павел Воронжак. Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения более чем на 3,9 млн гривен в декларации чиновника Одесского областного ТЦК и СП Павла Воронжака

Об этом сообщает Центр публичных расследований со ссылкой на результаты проверки НАПК, передает RegioNews.

В ходе проверки декларации за 2025 год агентство установило, что Воронжак не указал квартиру в Одессе площадью 69,8 кв. м. Также он должным образом не задекларировал право использования другой квартирой площадью 70,9 кв. м, где проживали его жена и дочь.

Вопрос у проверяющих возник и относительно автомобиля Dodge Durango 2023 года выпуска стоимостью 928,3 тыс. гривен. Машину оформили на тещу должностного лица, однако ею пользовался сам Воронжак. НАПК установило, что уже на следующий день после регистрации автомобиля теща выдала доверенности на должностного лица и его жену.

Отдельное внимание агентство уделило наличным сбережениям. В декларации Воронжак указал 48 тысяч долларов (около 2,02 млн гривен), которых не было в предварительной декларации.

Чиновник объяснял происхождение денег зарплатой, обменом доходов на валюту и продажей автомобилей. Однако НАПК не нашло документального подтверждения того, что у него была финансовая возможность накопить такую сумму.

По данным проверки, за 2023-2025 годы Воронжак получил 1,55 млн гривен дохода, а его жена – 81,8 тыс. гривен социальных выплат. Анализ банковских счетов также не подтвердил возможность скопления задекларированных средств.

Кроме того, чиновник не указал в декларации 132,7 тыс. гривен алиментов на сына, 20 тыс. гривен оплаты обучения дочери, 28,3 тыс. гривен социальных выплат жены и 112,74 гривны дополнительного блага от банка.

Всего НАПК установило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 3,9 млн гривен. В действиях должностного лица усматривают признаки правонарушения по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, признаков незаконного обогащения и конфликта интересов агентство не выявило.

НАПК решило сообщить Воронжаку о результатах проверки и предоставить ему возможность подать исправленную декларацию.

Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАПК декларации квартира Чиновник ТЦК автомобиль
Исчез после визита в ТЦК: на Тернопольщине нашли мертвым 55-летнего мужчину
06 ноября 2026, 13:50
Перечный баллончик и силовое задержание: скандал с ТЦК на Прикарпатье
04 ноября 2026, 11:29
В Луцке военные ТЦК могли превысить полномочия во время мобилизационных мероприятий, - омбудсман
29 октября 2026, 16:59
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Ровенской области двое детей попали в больницу из-за угарного газа
09 ноября 2026, 13:44
Бесплатный проезд в Киеве: Кличко ответил на инициативу Зеленского
09 ноября 2026, 13:35
Деньги на телемарафон есть, а на производство перехватчиков "Орешника" – нет
09 ноября 2026, 13:15
На Волыни мужчина упал с мотоблока и попал в больницу
09 ноября 2026, 12:56
Аварийные отключения в Ровенской области: без света часть Сарненщины и Ровно
09 ноября 2026, 12:48
2 кг метамфетамина ежемесячно: на Запорожье разоблачили наркогруппировку
09 ноября 2026, 12:40
В Украине из-за российских ударов обесточены потребители в 12 областях
09 ноября 2026, 12:34
Удар РФ по объекту инфраструктуры Одессы: трое погибших, один пострадавший
09 ноября 2026, 12:23
Во Львовской области сообщили о подозрении водителю, который сбил четырех 15-летних девочек на тротуаре
09 ноября 2026, 12:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »