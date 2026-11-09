Квартира, автомобиль на тещу и $48 тысяч: НАПК проверило чиновника Одесского ТЦК

Павел Воронжак. Фото: из открытых источников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверные сведения более чем на 3,9 млн гривен в декларации чиновника Одесского областного ТЦК и СП Павла Воронжака

Об этом сообщает Центр публичных расследований со ссылкой на результаты проверки НАПК, передает RegioNews.

В ходе проверки декларации за 2025 год агентство установило, что Воронжак не указал квартиру в Одессе площадью 69,8 кв. м. Также он должным образом не задекларировал право использования другой квартирой площадью 70,9 кв. м, где проживали его жена и дочь.

Вопрос у проверяющих возник и относительно автомобиля Dodge Durango 2023 года выпуска стоимостью 928,3 тыс. гривен. Машину оформили на тещу должностного лица, однако ею пользовался сам Воронжак. НАПК установило, что уже на следующий день после регистрации автомобиля теща выдала доверенности на должностного лица и его жену.

Отдельное внимание агентство уделило наличным сбережениям. В декларации Воронжак указал 48 тысяч долларов (около 2,02 млн гривен), которых не было в предварительной декларации.

Чиновник объяснял происхождение денег зарплатой, обменом доходов на валюту и продажей автомобилей. Однако НАПК не нашло документального подтверждения того, что у него была финансовая возможность накопить такую сумму.

По данным проверки, за 2023-2025 годы Воронжак получил 1,55 млн гривен дохода, а его жена – 81,8 тыс. гривен социальных выплат. Анализ банковских счетов также не подтвердил возможность скопления задекларированных средств.

Кроме того, чиновник не указал в декларации 132,7 тыс. гривен алиментов на сына, 20 тыс. гривен оплаты обучения дочери, 28,3 тыс. гривен социальных выплат жены и 112,74 гривны дополнительного блага от банка.

Всего НАПК установило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 3,9 млн гривен. В действиях должностного лица усматривают признаки правонарушения по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, признаков незаконного обогащения и конфликта интересов агентство не выявило.

НАПК решило сообщить Воронжаку о результатах проверки и предоставить ему возможность подать исправленную декларацию.

Напомним, ранее 45-летнему экс-чиновнику районного ТЦК во Львовской области сообщили о подозрении из-за недостоверных данных в декларации. Речь идет о сумме более 4,5 млн. грн.