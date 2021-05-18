В Киеве обыскивают инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков

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Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков в г. Киеве, которую обыскивают прокуратура и СБУ, может быть причастна к выдаче удостоверений на основе документов из судов, которые заходили в закрытые порты Крыма

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя в Telegram-канале, передает RegioNews.

Прокуратура автономии совместно с СБУ проводят санкционированный обыск в Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков в г. Киеве. По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о работе на судах, осуществляющих заход в закрытые Украиной порты Крымского полуострова... а также периодически проходят в закрытых портах полуострова инспекции и проверки, - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что таким образом выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове.

К тому же данная организация уклоняется от исполнения ранее вынесенного судом постановления о временном доступе к вещам и документам, находящимся в ее ведении, - сообщают в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по статьям "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", "государственная измена", "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в январе, украинских моряков незаконно переправляли в аннексированный Крым. Схему заблокировали правоохранители, для этого пришлось судна злоумышленников брать штурмом.

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