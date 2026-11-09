На Волыни мужчина упал с мотоблока и попал в больницу

Иллюстративное фото: Нацполиция

В селе Навиз Луцкого района произошло ДТП с участием мотоблока. В результате падения водитель получил тяжелую травму головы и попал в больницу

Об этом сообщает местные СМИ, передает RegioNews.

Авария произошла 8 ноября. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением мотоблоком и упал на проезжую часть дороги.

На место происшествия вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медики оказали помощь 51-летнему пострадавшему.

Парамедики предварительно диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, в Сумской области авто взлетело в кювет и перевернулось . В результате ДТП водитель и пассажиры получили телесные повреждения, их госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.