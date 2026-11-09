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В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры в Одессе погибли три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

"В результате вражеской атаки на объект инфраструктуры Одессы, к сожалению, погибли три человека. Также известно об одном пострадавшем человеке", – говорится в сообщении.

Глава ГВА добавил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, утром 9 ноября россияне в третий раз атаковали логистическое предприятие в Одесской области. В результате удара повреждено оборудование, возник пожар.