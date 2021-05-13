Давление на столичную власть: Кличко отреагировал на обыски в помещениях КГГА

По мнению мэра, это попытка "дестабилизировать работу городской власти"

По мнению мэра, это попытка "дестабилизировать работу городской власти"

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также давлением на него.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, только за последние два дня обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжилфонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений", "Киевгорсвете". А также - в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям", - сообщил Кличко.

Он добавил, что утром 13 мая "ворвались домой к главному архитектору Киева. Приходили домой и к председателю исполкома партии "УДАР".

Ищут коррупцию?! Как молниеносно и массово нашлись какие-то "дела", не выдерживающие никакой правовой критики", - отметил он.

Напомним, 12 мая стало известно, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов.

Также сообщалось, что в "Спецжилфонде" проходят обыски: подозревают хищение более 10 миллионов гривен.

Сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как стало известно, что прокуратура и ГФС проводят обыски в "Киевавтодоре".

Кроме того, 11 мая прошли обыски в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.

В столице продолжаются обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет".