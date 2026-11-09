Бесплатный проезд в Киеве: Кличко ответил на инициативу Зеленского

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Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?..", – сказал городской голова.

Из-за критической ситуации в энергетике и остановки электротранспорта количество автобусных маршрутов в столице увеличили до 129. На них работают 418 автобусов и 685 водителей. Еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, выпустившие на линии 680 маршруток.

По словам Кличко, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" может дополнительно вывести на маршруты 25 технически исправных автобусов. Однако для этого необходимо не менее 50 водителей с удостоверениями категории D, которые также должны пройти стажировку.

Кличко добавил, что предприятие не может забронировать новых работников из-за установленного лимита.

В то же время, для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров Киеву необходимо до 1020 автобусов. Мэр подчеркнул, что наземный транспорт не способен обеспечить такую же регулярность движения, как метро, поскольку зависит от дорожной ситуации и общего транспортного потока.

"И о средствах на "бесплатное". Может, правительство, перед тем, как найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн. Ежегодно общественный транспорт столицы, за средства городского бюджета, перевозит свыше 1 млн пассажиров льготы которым "обеспечивает" государство", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил предоставить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева, а также обеспечить достаточный резерв автобусов.

По словам главы государства, такое решение должно поддержать бесперебойную работу наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или осложнений с движением по мостам через Днепр.