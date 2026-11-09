07:48  09 ноября
Россияне ударили по центру Балаклеи на Харьковщине: трое пострадавших
08:13  09 ноября
Ехал на красный свет: в Ровно водитель сбил несовершеннолетнюю на переходе
10:39  09 ноября
В Броварах повредили 39 могил на кладбище: полиция ищет причастных
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2026, 13:35

Бесплатный проезд в Киеве: Кличко ответил на инициативу Зеленского

09 ноября 2026, 13:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на поручение президента Владимира Зеленского разработать программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

"Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?..", – сказал городской голова.

Из-за критической ситуации в энергетике и остановки электротранспорта количество автобусных маршрутов в столице увеличили до 129. На них работают 418 автобусов и 685 водителей. Еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, выпустившие на линии 680 маршруток.

По словам Кличко, коммунальное предприятие "Киевпасстранс" может дополнительно вывести на маршруты 25 технически исправных автобусов. Однако для этого необходимо не менее 50 водителей с удостоверениями категории D, которые также должны пройти стажировку.

Кличко добавил, что предприятие не может забронировать новых работников из-за установленного лимита.

В то же время, для полноценной замены метро по количеству перевезенных пассажиров Киеву необходимо до 1020 автобусов. Мэр подчеркнул, что наземный транспорт не способен обеспечить такую же регулярность движения, как метро, поскольку зависит от дорожной ситуации и общего транспортного потока.

"И о средствах на "бесплатное". Может, правительство, перед тем, как найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн. Ежегодно общественный транспорт столицы, за средства городского бюджета, перевозит свыше 1 млн пассажиров льготы которым "обеспечивает" государство", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил предоставить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева, а также обеспечить достаточный резерв автобусов.

По словам главы государства, такое решение должно поддержать бесперебойную работу наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или осложнений с движением по мостам через Днепр.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Виталий Кличко проезд Зеленский Владимир пассажиры наземный транспорт
Транспортный коллапс в Киеве: перед мостами огромные пробки, люди идут пешком
09 ноября 2026, 09:34
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Ровенской области двое детей попали в больницу из-за угарного газа
09 ноября 2026, 13:44
Деньги на телемарафон есть, а на производство перехватчиков "Орешника" – нет
09 ноября 2026, 13:15
На Волыни мужчина упал с мотоблока и попал в больницу
09 ноября 2026, 12:56
Аварийные отключения в Ровенской области: без света часть Сарненщины и Ровно
09 ноября 2026, 12:48
2 кг метамфетамина ежемесячно: на Запорожье разоблачили наркогруппировку
09 ноября 2026, 12:40
В Украине из-за российских ударов обесточены потребители в 12 областях
09 ноября 2026, 12:34
Удар РФ по объекту инфраструктуры Одессы: трое погибших, один пострадавший
09 ноября 2026, 12:23
Во Львовской области сообщили о подозрении водителю, который сбил четырех 15-летних девочек на тротуаре
09 ноября 2026, 12:09
Квартира, автомобиль на тещу и $48 тысяч: НАПК проверило чиновника Одесского ТЦК
09 ноября 2026, 11:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Все блоги »