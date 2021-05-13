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13 мая 2021, 14:35 344

Обыски в Департаменте соцполитики КГГА: семерым чиновникам вручили подозрения

13 мая 2021, 14:35 344
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Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупке медизделий
Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупке медизделий
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13,5 млн гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным расследования, в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 13,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации.

Напомним, 12 мая стало известно, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов.

Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.

КГГА чиновники прокуратура расследование бюджет

 
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