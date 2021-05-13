Обыски в Департаменте соцполитики КГГА: семерым чиновникам вручили подозрения
Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13,5 млн гривен.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным расследования, в течение 2017-2019 годов служебные лица Департамента соцполитики КГГА заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам (надбавка на цену составляет более 106%), в результате чего бюджету причинен ущерб на сумму свыше 13,5 млн гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Ранее сообщалось, что правоохранители провели обыски в Департаменте социальной политики Киевской городской государственной администрации.
Напомним, 12 мая стало известно, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов.
Также сообщалось, что ГФС и прокуратура проводят обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА.