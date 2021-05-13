Обыски в Департаменте соцполитики КГГА: семерым чиновникам вручили подозрения

Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупке медизделий

Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупке медизделий

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении трем действующим и четырем бывшим чиновникам Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13,5 млн гривен.

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