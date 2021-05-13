Правоохранители проводят обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА

Ищут факты злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера

Ищут факты злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера

Фото Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в городе Киеве проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, у руководителей Департамента и «связанных» лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горпрокуратуры, передает RegioNews.

Обыски проходят в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера.

В ходе досудебного расследования проверяются факты возможного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры, во время рассмотрения заявлений и выдачи градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории города Киева и других документов разрешительного характера, - говорится в сообщении.

Обыски проводятся с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Столична прокуратура спільно з УСР проводить обшуки у Департаменті містобудування та архітектури Київська міська... Posted by Київська міська прокуратура on Thursday, May 13, 2021

Как сообщалось, по результатам обысков в Департаменте соцполитики КГГА семерым чиновникам вручили подозрения. Как отмечают в прокуратуре, речь идет о хищении 13,5 млн гривен на закупке медизделий.

Кличко отреагировал на обыски в помещениях КГГА: назвал их давлением на столичную власть. По мнению мэра, это попытка "дестабилизировать работу городской власти".

Ранее сообщалось, что при строительстве Подольского моста обнаружили неуплату 9 млн грн налогов. По данному факту уже открыли уголовное дело.

Вчера в столице продолжались обыски, прокуроры пришли в "Киевгорсвет”. Правоохранители расследуют финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Также вчера прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонду”. Правоохранители расследуют завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Кроме этого, 12 мая ДФС и прокуратура проводили обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА. Также обыскивают помещение частного предприятия и жилье его директора.

Началась эта серия обысков 11 мая обысками в коммунальном "Киевзеленстрое" по уклонению от налогов. Речь идет о вероятном нанесении бюджету ущерба более чем на 30 млн гривен.