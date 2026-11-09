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09 ноября 2026, 11:48

В Киеве пьяный мужчина разбил окно чужого Lexus, залез внутрь и заснул

09 ноября 2026, 11:48
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Фото: полиция
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Инцидент произошел ночью на автозаправочной станции по улице Игната Хоткевича в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полицию обратился работник АЗС, сообщивший, что неизвестный повредил его автомобиль Lexus и закрылся внутри.

По данным следствия, сначала мужчина пытался разбить окно припаркованного авто мусорным контейнером. После он нашел камень, разбил стекло пассажирской двери, пролез в салон и заснул.

На место прибыли правоохранители и задержали фигуранта. Им оказался 24-летний киевлянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 2,26 промилле.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 162 УК Украины. Ему грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали 18-летнего жителя Винницы за угон Volkswagen Touareg из автосалона стоимостью почти 3,5 млн грн. Парень проехал около 500 метров и оставил автомобиль на обочине.

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